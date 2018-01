Banche: M5S, nessuna relazione comune

ROMA, 29 GEN - "Il nostro sentiment è assolutamente negativo. Alla fine non ci sarà nessuna relazione comune ma tanti documenti dei singoli gruppi": così il commissario M5S Alessio Villarosa sugli esiti della riunione di domani alla commissione banche, dove si dovrebbe varare la relazione finale. "Abbiamo avuto la conferma che il nostro presidente Pier Ferdinando Casini non è indipendente: è stato infatti iscritto nelle liste del Pd e si è rivelato un presidente di maggioranza". Ma di questo "ce ne siamo accorti già dal metodo di lavoro, con documenti consegnati in ritardo, altri che non venivano neppure chiesti, un calendario dei lavori stabilito in autonomia dalla maggioranza". Secondo Villarosa, "su alcuni temi eravamo concordi con gli altri gruppi, potevamo votare a maggioranza varie proposte, ma Casini non ha mai convocato la commissione né l'ufficio di presidenza fino alla fine. Ci sono state chieste solo proposte, della relazione non si è mai parlato. Noi arriveremo domani con una nostra relazione".