Mediaset non ha deciso su dividendo

MILANO, 29 GEN - "Allo stato nessuna decisione è stata presa dai competenti organi sociali in merito all'eventuale distribuzione del dividendo e al suo pagamento". Lo afferma Mediaset in un comunicato al mercato a proposito della possibile cedola per il 2017, specificando che si tratta di una nota "resa esclusivamente per adempiere a quanto prescritto da Borsa Italiana". Il mese previsto per il pagamento dell'eventuale dividendo a valere sui risultati dell'esercizio 2017 è luglio 2018. L'anno scorso il Biscione non ha distribuito la cedola dopo una perdita di 294 milioni derivante dagli oneri straordinari per la mancata cessione di Premium a Vivendi, mentre nel 2016 il dividendo sull'esercizio precedente era stato di 0,02 euro per azione. Nei primi nove mesi del 2017 Mediaset ha registrato un utile di 35,9 milioni e anche sull'intero anno è previsto un risultato positivo. Il cda del Biscione per l'approvazione del bilancio è fissato il 24 aprile prossimo, l'assemblea degli azionisti è convocata il 27 giugno.