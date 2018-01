Compagnia San Paolo, 158 milioni in 2018

TORINO, 30 GEN - La Compagnia di San Paolo stanzia 158 milioni di euro per il 2018, ai quali si aggiungono 16,8 milioni di crediti di imposta generati dalla partecipazione al Fondo per il contrasto alla povertà educativa. La percentuale più alta (33,8%) andrà alle politiche sociali. Seguono ricerca e sanità (28,2%), arte, attività e beni culturali (18,8%). "Abbiamo disegnato il nostro perimetro di intervento ponendo al centro le persone e le loro chance di vita nel territorio che abitano. Ci concentriamo su tre dinamiche: l'educazione, l'innovazione e lo sviluppo", sottolinea il presidente Francesco Profumo. "Il patrimonio della Fondazione al 31 dicembre 2017 ammontava a 7,3 miliardi di euro e il suo rendimento complessivo nell'anno è stato del 12% circa", spiega il segretario generale Piero Gastaldo. Le due principali componenti del portafoglio sono la partecipazione in Intesa Sanpaolo e in Cdp. Nel 2017 la fondazione ha erogato 159 milioni di euro per il sostegno e lo sviluppo di 914 interventi.