Istat,cala fiducia consumatori e imprse

ROMA, 30 GEN - Cala a gennaio la fiducia di consumatori e imprese. Lo rileva l'Istat secondo cui l'indice del clima di fiducia dei consumatori diminuisce, passando da 116,5 a 115,5 ma rimanendo in linea con il livello mediamente registrato da settembre 2017. La flessione è essenzialmente dovuta alla diminuzione della componente economica (da 142,9 a 141,1) e di quella futura (da 121,3 a 120,9). Il clima personale e quello corrente invece aumentano (da 106,9 a 107,6 e da 112 a 112,8), raggiungendo entrambi i livelli top da gennaio 2016. L'indice composito del clima di fiducia delle imprese a gennaio scende da 108,7 a 105,6. Si tratta di un calo più marcato rispetto a quello della fiducia dei consumatori "in larga misura determinato dalla flessione nei servizi, mentre si rileva una sostanziale tenuta per la manifattura".