Tim corre in Borsa,guarda a società rete

MILANO, 30 GEN - Tim fa "un passo avanti verso la società della rete". E' il titolo del Messaggero che riporta di un progetto presentato all'Agcom per la costituzione di un veicolo, controllato al 100% da Tim in cui far confluire il cosiddetto ultimo miglio, sia in rame che in fibra. Il mercato ci crede e spinge il titolo in rialzo del 2,3% a 0,73 euro. Secondo Bloomberg, circa 20,000 dipendenti sarebbero attribuiti alla newCo. L'Agcom avrebbe un posto in cda e le deleghe relative alla 'compliance' (per garantire il rispetto dei piani di investimento sula rete). Genish, secondo quanto riporta il Messaggero, illustrerà questo piano al ministro Calenda il prossimo 7 febbraio, nel corso di un incontro già programmato.