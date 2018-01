Apre Motoplex Piaggio a Hong Kong

MILANO, 30 GEN - Piaggio rafforza la sua rete distributiva aprendo un Motoplex, il flagship multibrand del gruppo, ad Hong Kong. In tre anni, fa il punto una nota, sono arrivati a 300 i negozi aperti nel mondo "come miglioramento e parziale sostituzione della rete distributiva tradizionale". Il Motoplex di Hong Kong si sviluppa su uno spazio di circa 300 metri quadrati suddivisi tra showroom e officina, ed è situato in To Kwa Wan Road. L'apertura segue a stretto giro l'inaugurazione del Motoplex di Bangalore, nel sub continente indiano, avvenuta la scorsa settimana alla presenza dell'home minister dello Stato del Karnataka, Sri Ramalinga Reddy.