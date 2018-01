Borsa:Milano peggiore in Europa (-1%)

MILANO, 30 GEN - La Borsa di Milano è la peggiore in Europa con il Ftse Mib che cede l'12% a 23.514 punti. Male le banche e Leonardo sospeso in asta di volatilità quando cedeva il 10%, nel giorno in cui è stato presentato il nuovo piano industriale. Tra gli istituti di credito in calo Carige (-3,4%), Bper (-3,2%), Mps (-2,2%), Banco Bpm (-2,7%), Fineco (-1,7%). In calo anche i titoli legati al petrolio con Saipem (-2,9%), Snam (-1,4%) ed Eni (-1%) mentre è in rialzo Italgas (+0,8%). Male anche Fca (-1,6%), Enel (-1,4%) e Mediaset (-0,5%). In cima al listino Tim (+2,2%) con l'ipotesi di scorporo della rete, Luxottica (+1,8%) all'indomani dei conti preliminari.