Traforo M.Bianco, quasi 2 mln transiti

AOSTA, 30 GEN - Sono quasi due milioni (un milione 990 mila 119) i veicoli transitati nel traforo del Monte Bianco nel 2017, con una media giornaliera di 5.452. In base ai dati diffusi dalla società italo-francese di gestione Geie-Tmb, si tratta del dato più alto dal 2002, anno di riapertura dopo il rogo del 1999, e del secondo dall'inaugurazione del 1965. Il primato resta al 1998, con un milione 997 mila 689 veicoli transitati. Nel 2017 è stato registrato un più 5,2% di passaggi rispetto all'anno precedente. In dettaglio, si tratta di un milione 352 mila 359 auto e moto (erano un milione 302 mila 154 nel 2016), 16 mila 276 autobus (14 mila 706) e 621 mila 484 camion (574 mila 802). Non è escluso che sul risultato positivo possa aver influito anche la chiusura per tre mesi del vicino traforo del Gran San Bernardo. Stop dovuto a un crollo, il 21 settembre scorso, di materiale del soffitto. Nella galleria italo-svizzera sono stati registrati 589 mila 786 passaggi, contro i 740 mila 364 del 2016.