Borsa:Milano maglia nera Europa (-1,3%)

MILANO, 30 GEN - La Borsa di Milano maglia nera in Europa con il Ftse Mib che archivia la seduta in calo dell'1,3%, in linea con gli altri listini del Vecchio Continente. Piazza Affari è stato appesantito dal tonfo di Leonardo (-12%), nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale, e dal calo delle banche. Lo spread tra Btp e Bund tedesco a dieci anni ha chiuso stabile a 134 punti base. Tra le banche in forte calo Bper che cede il 3,8%. Giù anche Carige (-3,4%), Banco Bpm (-2,7%), Mps (-2,2%) e Ubi (-1,4%). In terreno negativo anche i titoli legati al petrolio, nel giorno in cui le quotazioni del greggio a New York cedono l'1,02%. Saipem lascia sul terreno il 3,6%, Snam cede l'1,9%, l'Eni -1,7% e Italgas -0,6%. Seduta negativa anche per Fca (-1,6%), Ferrari (-0,5%) e Cnh (-2,3%), nonostante i ricavi in crescita del 10%. In rialzo Tim che cresce dell'1,1% con l'ipotesi della costituzione di una società della rete. In positivo Luxottica che guadagna l'1,3%.