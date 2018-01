Mega alleanza bus europei, 300 mete

ROMA, 30 GEN - Una mega alleanza tra quattro compagnie del trasporto su autobus turistici per formare una grande rete che coprirà 10 Paesi. Ouibus in Francia, National Express nel Regno Unito, Alsa in Spagna e Portogallo e Marino Bus in Italia hanno creato una grande rete per un totale di 300 destinazioni e 12.000 tragitti messi a disposizione dei viaggiatori europei. Il partenariato, ispirato al codeshare aereo, realizza il collegamento tra le reti internazionali delle singole compagnie e avvia la commercializzazione di questa offerta comune sui loro canali di vendita. L'offerta comune con Alsa è disponibile da novembre 2017; a questa si aggiungeranno l'offerta National Express dall'inizio di gennaio 2018 e l'offerta Marino Bus a partire da fine gennaio 2018.