Il Canada torna a dare il via libera al pomodoro siciliano: avviso per le aziende interessate

PALERMO - Dopo la recente approvazione delle procedure di commercializzazione degli agrumi verso la Cina che, fin dai prossimi mesi, potrebbe muovere un volume orientativo iniziale di circa 50 container (1.000 tonnellate), anche il pomodoro fresco si affaccia sui Paesi extra UE. È stato pubblicato questa mattina sul sito dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura l’avviso pubblico rivolto alle aziende interessate all’esportazione di pomodoro per il consumo fresco in Canada. Si riapre in tal modo il flusso commerciale, interrotto negli ultimi anni a seguito del cambiamento in questo paese della normativa riguardante i carichi di pomodoro provenienti dall’Italia. La decisione è stata presa per prevenire l’introduzione della Tuta absoluta, un insetto considerato da quarantena dalle autorità fitosanitarie canadesi, ma largamente diffuso nel territorio regionale e in Italia.

Tale decisione prevede che l’Italia possa esportare solo a condizione che la coltivazione di pomodoro venga condotta secondo un sistema concordato con le autorità canadesi, che sia in grado cioè di ridurre il rischio di introduzione del parassita.

«In un momento di crisi come quello che sta attraversando in questi giorni il comparto dell’ortofrutta in Sicilia, l’export extra UE può rappresentare un grande volano per le aziende siciliane che puntano su tipicità e qualità del prodotto - afferma l’Assessore Bandiera - Contiamo di concludere la trattativa entro questa campagna commerciale o al massimo entro l'inizio della prossima».