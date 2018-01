Bitcoin, Facebook vieta la pubblicità

NEW YORK, 30 GEN - Facebook vieta le pubblicità che promuovono le criptovalute e sulle initial coin offering, con cui le start up raccolgono fondi vendendo token. Il social media annuncia che proibirà gli spot che promuovono "prodotti e servizi finanziari che sono associati frequentemente con pratiche promozionali ingannevoli" incluse le criptovalute e le ico. Facebook spiega che il divieto è "intenzionalmente" ampio per consentire il tempo necessario per affinare il processo di identificazione e soppressione delle pubblicità ingannevoli. Il Bitcoin torna così nuovamente sotto i 10.000 dollari, dopo il picco ribassista fatto toccare a metà mese. La criptovaluta affonda a 9.731 dollari, perdendo il 28% dall'inizio del mese. A pesare e' anche la stretta della Corea del Sud ma anche il faro delle autorita' americane su Bitfinex e Tether.