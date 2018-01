Duecentoquaranta mila euro in voucher per le imprese della Sicilia orientale che vogliono approdare al digitale

CATANIA - Dal 15 febbraio al 15 aprile 2018 per le imprese di tutti i settori situate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa sarà possibile sfruttare l'opportunità del PID (Punto impresa digitale) e dei relativi voucher per un massimo di 5.000 euro a progetto da incassare probabilmente entro giugno. Stamattina sono state presentate a Catania nella sede dell’Ente dal presidente della Camera di Commercio del Sud Est Piero Agen, dal segretario generale Alfio Pagliaro e dal vice presidente Salvatore Politino la pubblicazione del bando per l’assegnazione dei «Voucher digitali I4.0» e le modalità di partecipazione e la finalità del workshop tecnico sulle singole tematiche tecno operative che si terrà il 12 febbraio a Catania.

«L'obiettivo - sottolinea la Camera di Commercio - è molto ambizioso ma necessario: potenziare l’apparato digitale del tessuto imprenditoriale locale e non sarà solo una questione di nuove attrezzature da installare in azienda ma soprattutto di strumenti di conoscenza e formazione». Il plafond totale a disposizione ammonta a 240 mila euro, il bando è già on line sul sito camerale (www.ctrgsr.camcom.gov.it) e dal 15 febbraio sarà possibile inviare le domande attraverso la piattaforma Telemaco.

«Digitalizzare non significa dimenticare le tradizioni- ha detto Agen - ma significa innovarsi e in questo caso anche saper puntare ad un obiettivo comune collaborando tra imprese dello stesso territorio. Questo per la Camera di Commercio del Sud Est significa favorire possibile sinergie territoriali su obiettivi comuni. Il nostro è un tentativo di fare entrare le imprese nel mondo del digitale, che è poi il futuro. La valutazione dei progetti sarà effettuata da un nucleo di valutazione formato da esperti».