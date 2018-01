Ilva: AM, lavoro con Ue si chiude aprile

ROMA, 31 GEN - "Stiamo lavorando con la Commissione Europea" sull'Ilva e i "negoziati con l'Ue dovrebbero chiudersi ad aprile". Lo ha detto Aditya Mittal, direttore finanziario e responsabile della attività europee di Arcelor Mittal, durante una conference call in cui sono stati presentati i conti 2017 del colosso mondiale dell'acciaio, aggiungendo che in seguito si dovrebbe finalizzare l'accordo con Ilva. Per Arcelor Mittal l'azienda italiana "è una grande opportunità e ha delle ottime prospettive grazie ai bassi costi" e l'obiettivo "è farla tornare leader italiano dell'acciaio" ma "le attività dell'Ilva meno produttive e attualmente non sfruttate in pieno richiedono una ristrutturazione adeguata". Nel 2018 ArcelorMittal investirà in Ilva "circa 300 milioni di dollari (240 milioni di euro)" per l'ambiente, in spese per conto capitale.