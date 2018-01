Eba lancia stress test su effetti Brexit

ROMA, 31 GEN - L'autorità bancaria europea (Eba) ha lanciato oggi lo stress test per il 2018, i cui risultati saranno diffusi entro novembre, che prevede uno scenario avverso con Pil europeo in discesa dell'8,3% entro il 2020 anche per gli effetti negativi dalla Brexit nel 2019. Il test punta a verificare la capacità delle maggiori 48 banche del Continente a sopportare le conseguenze senza ricorrere ad aiuti pubblici. L'Eba segnala come minacce dello scenario ipotizzato più sfavorevole (non si tratta infatti di una previsione ma di una ipotesi) il circolo vizioso che si potrebbe instaurare fra "redditività delle banche debole e bassa crescita nominale a seguito della recessione europea". Uno scenario che "colpirebbe in particolare le banche di quei paesi che stanno affrontando cambiamenti strutturali nel settore bancario".