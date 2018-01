P.A: più precari, età travet supera i 50

ROMA, 31 GEN - Nel 2016 i lavoratori della pubblica amministrazione sono diminuiti nel complesso di circa 10.000 unità. Ma mentre i lavoratori dipendenti sono diminuiti di 30.000 unità (da 3,054 milioni a 3,024 milioni) i lavoratori precari sono cresciuti di oltre 20.000 unità (da 203.096 nel 2015 a 223.406 nel 2016). Lo si legge nelle tabelle del Conto annuale della Ragioneria dello Stato pubblicato oggi. Rispetto al 2010 comunque il numero dei precari si è ridotto dato che in quell'anno erano 250.266 mentre nel 2006 ne risultavano addirittura 334.326 (oltre 248.000 dei quali nella scuola). Dal resoconto della ragioneria emerge anche che l'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione supera per la prima volta nel 2016 i 50 anni di età fissandosi a 50,34 anni. Nel 2015 l'età media era di 49,88 anni, mentre nel 2006, dieci anni prima, l'età media dei travet era di 46,74 anni, quasi quattro in meno. L'età media nel 2016 era alta soprattutto nei ministeri (54,46 anni) e nella carriera prefettizia (54,54).