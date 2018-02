Da Inps e Inail rete Ue informazioni

ROMA, 1 FEB - E' andata al consorzio italiano composto da Inps e Inail la gara europea per la realizzazione di una infrastruttura digitale, che sarà messa a disposizione di tutti gli enti di social security nazionali, per lo scambio delle informazioni tra gli enti italiani e le circa 20.000 istituzioni europee di sicurezza sociale appartenenti ai 32 paesi aderenti alla piattaforma informatica nota con il nome di EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information). Ad annunciarlo una nota nella quale si precisa che questo sistema digitale di interscambio assicurerà vantaggi tangibili per i cittadini italiani in mobilità in Europa che, a partire da luglio 2019, potranno ottenere risposte più celeri e "certe" in merito alle domande ed ai pagamenti delle pensioni, alle prestazioni a supporto del reddito, ed alle prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali. La condivisione transnazionale di informazioni necessarie alla erogazione di queste prestazioni diventerà telematica.