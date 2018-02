Borsa: Asia debole, tiene Cina

MILANO, 2 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico deboli con bruschi cali tra i titoli tecnologici dopo i cattivi segnali dai conti dei colossi statunitensi del settore: Tokyo ha chiuso in calo dello 0,9%, peggio hanno fatto Seul (-1,6%) dove il comparto hi tech pesa particolarmente e Mumbai, che sta concludendo la seduta in ribasso dell'1,3%. Tiene Singapore (-0,1%), positiva Giakarta (+0,6%) con Shanghai (+0,4%) e anche Hong Kong, che si avvia alla fine degli scambi in marginale rialzo. In aumento di mezzo punto percentuale Sidney grazie ad alcuni gruppi delle materie prime, piatti i futures sull'avvio delle Borse europee.