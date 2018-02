Mediobanca: con Bce patrimonio più forte

MILANO, 2 FEB - La Bce ha autorizzato Mediobanca ad adottare dal 31 marzo i propri sistemi interni di risk management (modelli Airb) per la misurazione dei requisiti patrimoniali sul rischio di credito sul segmento corporate. Lo rende noto il gruppo di piazzetta Cuccia, specificando che con lo stesso provvedimento è stato approvato il piano di adozione progressiva dei modelli Airb per gli altri segmenti di business. Sul perimetro di applicazione delle metodologie interne la 'Risk Density', riferita ai dati di settembre 2017, si riduce a poco più del 60% - con un risparmio di 'Risk Weighted Asset' pari a circa 5 miliardi - e "conferma l'elevata qualità dei processi creditizi", spiega la banca, secondo la quale "tale risultato, stimabile in un incremento di CET1 nell'ordine di 140 punti base, consentirà di rafforzare la già elevata solidità patrimoniale del gruppo e favorirà una più robusta crescita secondo gli obiettivi del piano triennale".