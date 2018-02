Borsa: Europa debole, Milano -0,7%

MILANO, 2 FEB - I mercati azionari europei peggiorano di qualche frazione dopo una partenza incerta: Francoforte (-1%) è la Borsa peggiore appesantita da Deutsche Bank, che è arrivata a perdere il 6% dopo la pubblicazione della trimestrale e conti annuali in rosso. Debole anche Parigi e Madrid (-0,8%), con Milano che cede lo 0,7% mentre Londra tenta di tenere in calo dello 0,2%. In Piazza Affari, in particolare, Carige e Mps cedono il 2%, mentre Cnh, Mediaset, Pirelli e Luxottica cedono un punto percentuale e mezzo. Tra i titoli principali sempre bene Bper, che sale dell'1,7%.