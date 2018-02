Pronto portale confronto offerte energia

ROMA, 2 FEB - Partirà a luglio il portale web per la comparazione delle offerte di luce e gas. Lo annuncia l'Autorità dell'Energia (oggi ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), spiegando che l'istituzione del portale è prevista dalla recente legge sulla concorrenza. Famiglie e piccole imprese potranno quindi iniziare a cercare online l'offerta di elettricità e gas più adatta alle proprie esigenze. Il Portale di comparazione indipendente dai venditori, dove a regime dovranno essere pubblicate tutte le offerte contrattuali presenti nei mercati dell'energia sarà realizzato dal Gestore del Sistema informativo integrato (SII) in base alle disposizioni dell'Autorità. Il nuovo strumento di comparazione online diverrà anche mezzo di conoscenza a disposizione del cliente in vista del superamento del mercato tutelato previsto dal primo luglio 2019.