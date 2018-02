Amazon:Garante,bracciale è contro regole

ROMA, 2 FEB - L'ipotesi sul braccialetto elettronico brevettata da Amazon, "se così fosse sarebbe in contrasto con l'ordinamento in materia di protezione dati non solo in Italia ma anche in Europa". Lo ha detto il Garante della privacy Antonello Soro a Radio Radicale. "In questo caso - ha aggiunto - sembrerebbe quasi che i giganti che operano nell'economia digitale pensino già di robotizzare l'uomo: è una direzione sbagliata perché non può esserci progresso e innovazione che non abbia come fondamento l'uomo".