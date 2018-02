Fincantieri:firma accordo per 50% Stx

ROMA, 2 FEB - Fincantieri ha firmato oggi con lo Stato francese l'accordo di compravendita per l'acquisizione del 50% del capitale di Stx France. L'intesa si inquadra nell'ambito dell'accordo annunciato il 27 settembre scorso dai governi francese e italiano sulla futura struttura dell'azionariato di Stx France che prevede anche la partecipazione di Naval Group come azionista di Stx France, primo passo per la creazione di una futura alleanza. Per Fincantieri l'accordo prevede un prezzo di acquisto per la quota di 59,7 milioni di euro. (ANSA).