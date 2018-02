Padoan, da Bridgewater no attacco Italia

ROMA, 3 FEB - "In questo momento i mercati sono deboli, c'è sell off su tutti i mercati internazionali per ragioni che hanno origine americana. Non è un attacco all'Italia". Lo ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ospite a 'L'intervista' di Maria Latella su Sky Tg24, parlando delle scommesse contro l'Italia operate questa settimana dal fondo Bridgewater. "Ci sono anche meccanismi automatici che a volte identificano zone geografiche o periodi particolarmente delicati e quindi danno ordini di vendita di tipo meccanico. - ha spiegato - Ma ripeto, non si tratta di un indebolimento dell'Italia, si tratta di un indebolimento generale dei mercati finanziari che hanno vissuto nei mesi passati una fase di grande euforia, quindi siamo di fronte ad una correzione". Interrogato in merito, Padoan ha quindi precisato che la visita del leader del M5S Luigi Di Maio alla City di Londra non gli ha fatto "nessun effetto, vorrei sapere cosa si sono detti. Io mi preoccupo di mandare segnali rassicuranti".