Borsa Milano scivola (-1,2%)con Leonardo

MILANO, 5 FEB - Avvio in scivolata per Milano (Ftse Mib -1,22%), insieme agli altri listini europei. Pesano i timori, emersi nelle ultime sedute della scorsa settimana, di un intervento deciso da parte dell'americana Fed nel rialzo dei tassi. Con l'effetto di far aumentare i rendimenti dei titoli di Stato e, per le imprese, i costi per finanziarsi. Su listino principale di Piazza Affari guidano i cali Leonardo (-3,44%), Mediaset (-3,13%) e Fca (-2,12%) insieme a Saipem (-2,32%) e Buzzi Unicem (-2,26%). Tiene soltanto YNap (+0,13%).