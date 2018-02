Cinese Jd.com sfida Amazon in Ue

NEW YORK, 5 FEB - Il gigante cinese dell'ecommerce JD.com progetta di sfidare Amazon in Europa dal 2019, puntando a essere ovunque nel Vecchio Continente nel giro di pochi anni. JD.com lancerà la sua piattaforma prima in Francia e poi in Gran Bretagna e Germania, investendo almeno un miliardo di dollari in due anni in Francia per costruire la sua rete logistica. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che l'obiettivo di JD.com è realizzare la metà degli utili fuori dalla Cina entro 10 anni. Il colosso cinese prevede di aprire il suo primo centro di ricerca europeo a Cambridge, in Gran Bretagna, nella prima metà del 20o19. Si tratterà del secondo centro fuori dalla Cina e si concentrerà sull'intelligenza artificiale.