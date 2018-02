Broadcom alza offerta su Qualcomm

NEW YORK, 5 FEB - Broadcom rivede al rialzo l'offerta di acquisto per Qualcomm a 121 miliardi di dollari. E il consiglio di amministrazione di Qualcomm rivedrà l'offerta per decidere come procedere. Se l'operazione andrà in porto si tratterà della maggiore acquisizione di sempre nell'industria dei semiconduttori, all'interno della quale le due società sono due colossi. Broadcom mette sul piatto 82 dollari per ogni azione Qualcomm, in aumento rispetto ai 70 dollari offerti in novembre. Qualcomm ha respinto l'offerta di Broadcom in novembre ritenendola non adeguata.