È 'altoatesina' la funivia da record

BOLZANO, 05 FEB - È stata aperta al pubblico la funivia più lunga del mondo su tronco unico costruita nel sud del Vietnam dalla Doppelmayr di Lana (Bz). Con una lunghezza di 7.899,9 metri, la 3S "Hòn Thom" supera di quasi un chilometro e mezzo l'attuale record tenuto dalla 3S "Fansipan Legend", anch'essa costruita in Vietnam. La linea della nuova cabinovia trifune attraversa il mare e collega le due isole per vacanze di Phú Quoc und Hòn Thom. La funivia è stata costruita in due anni e mezzo. Lunga 7.899,9 metri, è un mezzo di trasporto ed allo stesso tempo un'attrazione. I piloni, alti fino a 164 metri, sono stati eretti anche su due isole situate tra le due isole principali dedicate alle vacanze. Questo offre ai passeggeri una vista mozzafiato. Il tempo di viaggio è di soli 15 minuti.