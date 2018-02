Fondo Usa offre 1,9 mld per Italo

ROMA, 5 FEB - Italo ha ricevuto un'offerta da 1,9 miliardi di euro per l'acquisto dell'intero capitale sociale dal fondo Usa Global Infrastructure Partners, Gip. Lo rende noto la stessa società fondata da Luca Cordero di Montezemolo. L'offerta scade alle ore 17 del 7 febbraio e prevede anche la conferma per l'amministratore delegato Flavio Cattaneo e il presidente Luca Cordero di Montezemolo negli attuali ruoli. E' prevista anche la possibilità per gli attuali azionisti di riacquisto di una quota del 25%. Domani convocato il Cda.