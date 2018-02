Borsa: Milano crolla in avvio, -3,6%

MILANO, 6 FEB - La Borsa di Milano apre in profondo rosso con l'indice Ftse Mib che cede in apertura il 3,6% a 22.017 punti. C'è nervosismo in questi primi minuti di scambi, dopo il tonfo dei mercati a Wall Street e in Asia anche l'Europa si accoda. Stop in asta di volatilità' per Telecom e Finecobank.