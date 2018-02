Twitter: lascia anche responsabile AR

ROMA, 6 FEB - Fuga di manager da Twitter. Dopo l'addio di Anthony Noto, va via anche il responsabile del microblog per la realtà aumentata e virtuale. E' Alessandro Sabatelli, è arrivato nella società nel 2016. "E' stato incredibile, ho avuto il grande piacere di lavorare al fianco di persone straordinarie. Grazie a tutti", ha scritto Sabatelli in un tweet. Il principale impegno della compagnia di Jack Dorsey nella realtà virtuale negli ultimi due anni è stato probabilmente il lavoro sui video live a 360 gradi in Periscope. Qualche giorno fa Anthony Noto, direttore operativo (Coo) di Twitter ha scelto di andarsene per diventare amministratore delegato di Social Finance, società specializzata nei prestiti online. Gli addii arrivano in un momento delicato per la società che ancora non è riuscita a trovare le modalità per monetizzare la sua piattaforma nonostante sia la favorita del presidente Donald Trump.