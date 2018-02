Germania: Ig Metall, settimana 28 ore

BERLINO, 06 FEB - Il ricorso alla settimana di 28 ore è l'inedita conquista ottenuta dal sindacato tedesco Ig Metall, che nella notte ha raggiunto l'accordo pilota per il Land del Baden-Wuerttenberg, per circa 900 mila dipendenti del settore metallurgico ed elettrico. Stando all'intesa, per coprire l'esigenza di assistenza a parenti o bambini, ogni dipendente ha il diritto di chiedere la riduzione dell'orario lavorativo a 28 ore, per un periodo di tempo che vada da un minimo di 6 mesi a un massimo di 24. Successivamente il dipendente torna alla settimana di 35 ore. Il sindacato non è riuscito a imporre anche il conguaglio dello stipendio che chiedeva inizialmente, ma in compenso i dipendenti che ridurranno l'orario di lavoro, e conseguentemente vedranno tagliate le buste paga, potranno avere un altro "bonus di tempo", e cioè 8 giorni di ferie.