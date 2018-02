Ok Ue offerta Hochtief su Abertis

BRUXELLES, 6 FEB - Via libera della Commissione Ue alla proposta di acquisizione di Abertis da parte di Hochtief. Per l'antitrust Ue "l'entità risultante dalla fusione continuerebbe ad avere efficace concorrenza nei mercati rilevanti". La Commissione ricorda che l'offerta di acquisto di Hochtief arriva come contro-offerta di quella dell'italiana Atlantia. "Atlantia e Hochtief stanno competendo l'uno contro l'altro per il controllo di Abertis", e l'offerta di Atlantia era stata approvata senza condizioni lo scorso 13 ottobre.