Intesa, nuova sede Milano in area Expo

MILANO, 6 FEB - Nell'ambito della strategia di riduzione dei costi e semplificazione del modello operativo Intesa Sanpaolo crea "una nuova sede a Milano - Intesa Sanpaolo City - per ottimizzare la produttività, centralizzando le funzioni di direzione in un'unica sede e ottimizzando i tempi di trasferimento con il centro direzionale a Torino". Lo si legge nella nota che spiega il nuovo piano triennale della banca. Per la nuova sede a Milano, Intesa Sanpaolo guarda alla "zona Expo o aree limitrofe. Pensiamo ad una cittadella modello Santander", ha spiegato il ceo, Carlo Messina, spiegando che si vuole "gettare le basi nel 2018 per essere sviluppate nel 2019-2020". Messina ha anche detto che "su area Expo abbiamo già un'opzione per sviluppare iniziative".