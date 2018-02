Acea: ok accordo integrativo, con art.18

ROMA, 7 FEB - Sottoscritto in Acea l'accordo integrativo con i sindacati, che tra l'altro "prevede il ripristino dell'articolo 18 della legge 300 del 1970 in modo esplicito ed inequivocabile, com'era prima dell'entrata in vigore del Jobs act": lo fa sapere il segretario generale della Filctem-Cgil, Emilio Miceli, parlando di accordo "importante". "È un'ottima notizia l'abolizione in Acea delle norme introdotte dal Jobs Act", commenta il segretario generale della Cgil, Susanna Camusso, secondo cui questo accordo "apre una nuova fase della contrattazione. Abbiamo avuto come obiettivo il miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso la riconquista di diritti che il legislatore, sbagliando, riteneva superati e inutili". Acea, sottolinea inoltre Camusso, "ha dimostrato coraggio, ma non è la sola che si sta muovendo in questa direzione" per superare "il sistema di paura e ricatto introdotto dalle norme del Jobs act".