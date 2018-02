Ocse: cresce reddito famiglie Italia

PARIGI, 07 FEB - "Tra le sette grandi economie i cui dati sono disponibili, la crescita del reddito reale per abitante è nettamente rallentato in tutti i Paesi, ad eccezione dell'Italia": è quanto scrive l'Ocse, l'organismo per la cooperazione e lo sviluppo economico con sede a Parigi, rivelando gli ultimi dati statistici su crescita e benessere economico. "In Italia - precisa l'Ocse - il reddito reale delle famiglie per abitante è fortemente risalito, progredendo dello 0,8% nel terzo trimestre 2017, superando la crescita del Pil reale per abitante stabile allo 0,4%".