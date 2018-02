Confindustria contro accordo Acea art 18

ROMA, 7 FEB - L'accordo in Acea che esclude gli effetti del Jobs Act sull'art.18 è per Confindustria "proditorio dei principi della correttezza e lealtà dei rapporti sindacali", dice all'ANSA il vicepresidente per le relazioni industriali, Maurizio Stirpe. Con il Comune di Roma primo azionista è visto anche come "una ingerenza indebita della politica". E "coglie di sorpresa" via dell'Astronomia, non informata. "Non si esclude", il ricorso ai probiviri. Acea, a quanto si apprende, rischia così l'espulsione da via dell'Astronomia.