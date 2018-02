Ferrero: presto gelati Kinder in Francia

PARIGI, 8 FEB - "Ferrero lancia l'offensiva nei gelati": titola il quotidiano Les Echos, precisando che i primi gelati del marchio Kinder arriveranno sul mercato francese ad aprile. Tra gli altri Paesi oggetto dell'operazione, Germania, Svizzera e Austria, mentre non riguarda l'Italia. "Creati da Ferrero, i gelati verranno prodotti e distribuiti da Unilever", precisa il giornale economico della Francia. Il direttore generale di Ferrero France, Baptiste Santoul, parla di coronamento di un "vecchio sogno". "E' un grande lancio per noi con un marchio simbolico, che totalizza il 40% del nostro giro d'affari in Francia". L'operazione sarà accompagnata da una campagna pubblicitaria guidata da Unilever, mentre Ferrero ha concepito la ricetta cioccolato e nocciola e fornisce il marchio Kinder. A produrre i gelati sarà il colosso olandese e leader mondiale del settore (Magnum) che ne garantirà anche la commercializzazione. Per Ferrero il 2018 sarà anche l'anno dei biscotti. A dicembre ha acquisito il biscottificio belga Delacre.