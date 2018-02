Borsa: Europa amplia il calo, Milano -1%

MILANO, 8 FEB - Le Borse europee ampliano il calo con l'indice Stoxx 600 che cede lo 0,75% mentre si indeboliscono anche i future su Wall Street e sui mercati torna la tensione. La peggiore è Francoforte che cede l'1,2%. Male anche Milano e Madrid in calo dell'1%, Londra e Parigi lo 0,8%. I listini sono appesantiti dalle perdite sul settore immobiliare, con l'indice Dj Stoxx di settore che cede l'1,6%, dai titoli dell'industria l'1,3%, l'energia lo 0,8% e la finanza lo 0,2%. Piazza Affari è appesantita dal calo dei titoli legati al petrolio con Saipem che cede il 2,7%, Italgas e Snam l'1,8% e l'Eni l'1,5%. Male anche Enel che lascia sul terreno il 2,4%, Terna il 2,2% e Leonardo l'1,2%. In terreno negativo il settore dell'auto con Cnh che cede il 2,2%, Fca l'1,9%, Exor l'1,7% e Ferrari lo 0,7%. Tengono le banche con Banco Bpm in rialzo del 3,5%, Unicredit il 2,4%, Mediobanca lo 0,8% e Bper lo 0,5%.