Boe apre a rialzo tassi prima previsto

ROMA, 8 FEB - La Bank of England avvisa che potrebbe "essere necessario" un aumento dei tassi prima del previsto e in misura maggiore rispetto "a quanto stimato nel rapporto di novembre" a causa di una crescita economica più sostenuta. Al termine della riunione che ha lasciato i tassi invariati allo 0,5%, il Comitato di politica monetaria segnala come la crescita del Pil della Gran Bretagna sia ora stimata all'1,8% quest'anno e il 2019. Consumi deboli e stretta sugli investimenti per la Brexit saranno compensati dalla domanda globale. L'annuncio ha provocato un rialzo delle quotazioni della sterlina.