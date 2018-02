Twitter: trimestre in utile, prima volta

ROMA, 8 FEB - Twitter archivia per la prima volta un trimestre in utile e registra ricavi superiori al previsto. Il social network ha chiuso il quarto trimestre 2017 con un utile di 91 milioni di dollari. I ricavi sono cresciuti del 2% rispetto a un anno fa, a 731,6 milioni di dollari, facendo segnare il primo aumento dal quarto trimestre del 2016 e superando le attese del mercato che non andavano oltre quota 686 milioni di dollari.