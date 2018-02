Fs: sindacati, verso sciopero

ROMA, 8 FEB - "Attivate per tutto il Gruppo Fs le procedure di raffreddamento preliminari allo sciopero". Lo annunciano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti e Fast Mobilità spiegando che "l'ultimo incontro con l'azienda risale allo scorso ottobre ed in questi quattro mesi ci sono state violazioni contrattuali e di accordi ormai insostenibili". Tra le problematiche si segnalano "la mancata informazione sulle strategie del Gruppo, a partire da tutte le operazioni societarie degli ultimi mesi, le variazioni del piano industriale decennale, in particolare nel settore della manutenzione di Trenitalia dove da un lato si dichiara di voler internalizzare le attività e dall'altro si continua con esternalizzazioni e richieste di riduzione del reticolo manutentivo e la mancata definizione del premio di risultato che rappresenta l'ennesima intollerabile violazione di accordi".