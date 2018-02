Borsa: contrastati futures avvio Europa

MILANO, 9 FEB - Dopo il crollo di ieri di Wall Street, i mercati azionari del Vecchio continente dovrebbero aprire l'ultima seduta della settimana leggermente in calo, ma senza scivoloni. Questo il quadro fornito dai contratti 'futures' sull'avvio delle Borse, con Francoforte che viene vista in marginale recupero. La correzione degli ultimi giorni è stata violenta e gli operatori, in assenza di dati macroeconomici particolarmente significativi attesi oggi dagli Usa, potrebbero guardare maggiormente ai fondamentali dell'economia continentale.