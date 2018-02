Borsa Milano tiene con Europa, bene Ubi

MILANO, 9 FEB - Apertura in leggero calo per Piazza Affari, ma in un clima molto meno teso della vigilia, tanto che dopi i primi scambi gli indici (Ftse Mib -0,3%) hanno anche tentato di portarsi vicino alla parità, in linea con gli altri mercati azionari europei. Tra i titoli maggiori, deboli Buzzi e Leonardo che cedono l'1,4%, con vendite anche su Unipol, in ribasso dell'1,2%, dopo i conti dati assieme a UnipolSai (-0,2%). Bene, invece, Ubi Banca (+1,5%) che ha annunciato un'accelerazione nella dismissione degli npl, leggermente positiva Mediobanca (+0,7%) che ha chiuso un semestre record. Nel paniere a minore capitalizzazione, qualche vendita su Carige, sempre molto volatile, che scende del 2,6%, in attesa dei risultati.