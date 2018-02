Qualcomm:no a offerta.Broadcom, l'ultima

ROMA, 9 FEB - Il cda di Qualcomm ha respinto la seconda offerta, pari a 121 miliardi di dollari, formulata da Broadcom, che però non intende presentarne un'altra: "E' la migliore e la finale", ha chiarito il colosso, che adesso dovrà aspettare l'assemblea degli azionisti del mese prossimo per vedere se la proposta (a questo punto "ostile") verrà accettata. A giudizio del cda di Qualcomm, l'offerta, salita da 70 a 82 dollari per azione, "sottovaluta notevolmente" la società e "si colloca ben al di sotto" del limite necessario per ottenere l'approvazione a questo genere di transazioni. Malgrado il rifiuto, Broadcom cerca comunque un accordo in extremis: l'amministratore delegato Hock Tan ha proposto al presidente di Qualcomm, Paul Jacobs, di incontrarsi nel weekend per discutere della proposta: la riunione, ha però avvertito Qualcomm, non potrà tenersi prima di martedì, vale a dire dopo l'incontro con i proxy. Un rinvio per il quale Tan si è detto "stupito".