Borsa: Milano con Europa attende Usa

MILANO, 9 FEB - Avvicinandosi a metà giornata i listini azionari del Vecchio continente restano incerti con intonazione leggermente negativa: Madrid e Parigi perdono un po' più di mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,4%, Londra lo 0,3%, Milano con l'indice Ftse Mib segna un calo dello 0,2%. Nessun movimento sui dati della produzione industriale, anche italiana, con l'attenzione dei mercati che resta rivolta soprattutto agli Stati Uniti e in particolare agli sviluppi dello 'shutdown', con l'unico dato macroeconomico di rilievo (le scorte all'ingrosso) atteso alle 16. Mezz'ora prima aprirà Wall street, con i futures sull'avvio che restano leggermente positivi. In Piazza Affari, in particolare, Mediobanca cresce del 2% dopo i conti, con Mediaset che ha accelerato e sale dell'1,8% a quota 3,13 euro. Ancora debole Recordati (-2%), in calo dell'1,9% Fineco e di un punto e mezzo Ferrari.