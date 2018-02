Popolare di Bari si allea con Satispay

MILANO, 9 FEB - Banca Popolare di Bari affronta la rivoluzione fintech alleandosi a Satispay, uno dei principali attori del settore dei nuovi pagamenti via smartphone. L'istituto si fa così promotore della piattaforma attraverso le oltre 300 filiali distribuite soprattutto al Sud. "Satispay rappresenta una moderna modalità di pagamento a disposizione sia per i nostri clienti consumer, che potranno fruire di un servizio completamente gratuito, smart e facile da usare per tutte le spese quotidiane, e sia per i nostri clienti merchant che avranno a disposizione uno strumento dal forte appealing commerciale" spiega Nicola Di Cosola, Responsabile della Funzione Privati di Banca Popolare di Bari. "L'implementazione di Satispay rientra nel piano di evoluzione delle soluzioni bancarie che il nostro Istituto sta mettendo in pratica continuando a mantenere nel contempo la natura di banca territoriale, ma in grado di far evolvere l'interlocuzione con i propri clienti in linea con le loro mutate esigenze" aggiunge.