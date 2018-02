In Italia boom negozi online, +8,4%

ROMA, 10 FEB - Amazon, ma non solo: anche l'e-commerce italiano continua a crescere. Nel 2017 le attività che si occupano di commercio via internet sono arrivate a sfiorare quota 18mila, con un aumento dell'8,4% rispetto all'anno precedente, cui si sommano quasi 10mila negozi tradizionali che hanno aperto una vetrina anche sul web. È quanto emerge da un'indagine condotta da Confesercenti sulla base dei dati camerali e dell'Osservatorio eCommerce B2c del Politecnico di Milano. La vitalità dei piccoli, tuttavia, non basta a sfondare in un mercato estremamente concentrato: i siti italiani minori del commercio online, infatti, raccolgono ancora meno del 5% del totale delle vendite via internet del nostro Paese.