Padoan,Pil +2% con investimenti pubblici

VERONA, 10 FEB - L'Italia può raggiungere una crescita superiore al 2% "se gli investimenti pubblici e i programmi che abbiamo in cantiere" possono essere realizzati. Lo afferma il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan intervenendo all'Assiom Forex ricordando come "gli investimenti pubblici sono limitati non dalle risorse, le risorse ci sono ma gli investimenti non vengono attivati per carenza di progettualità e per le strozzature amministrative. Si possono rimuovere e si possono fare" ha aggiunto. Per quanto riguarda il debito dell'Italia, Padoan ha spiegato che "il sentiero stretto si sta allargando, c'è un'inversione nella tendenza del debito. In questi anni è andato aumentando per una profonda recessione, ora si è stabilizzato e mi aspetto possa cominciare a diminuire in modo vigoroso negli anni a venire".