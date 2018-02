Presto bando per voucher Pid-imprese digitali per Sicilia orientale

Catania - Si avvicina il 15 febbraio, prima data utile per le imprese di tutti i settori situate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa, per partecipare al bando del PID- Punto impresa digitale, promosso dalle Camere di Commercio. In ballo ci sono soprattutto i voucher per un massimo di cinquemila euro a progetto da incassare probabilmente già entro giugno. La Camera di Commercio del Sud Est ha già ricevuto moltissime richieste di informazione ed è molto atteso il workshop gratuito di presentazione del progetto “PID Punto impresa digitale” fissato per lunedì 12 febbraio dalle ore 10 alle ore 13, nella sala dal Consiglio camerale di Piazza della Borsa, piano 1, a Catania; l’incontro punterà a chiarire tutti i passaggi tecnici e burocratici necessari alla partecipazione al bando per l’assegnazione dei “Voucher digitali I4.0” che scadrà il 15 aprile (già on line sul sito camerale (www.ctrgsr.camcom.gov.it).

Durante il workshop sarà lo stesso presidente della Camera di Commercio di Catania, Ragusa, Siracusa della Sicilia orientale Pietro Agen, a spiegare nei dettagli il “Piano Nazionale Impresa 4.0”, mentre il segretario generale Alfio Pagliaro approfondirà i contenuti legati all’organizzazione ed ai servizi dei PID.

Del bando Voucher Digitali 2017 Misura A “Progetti finalizzati all'introduzione nelle imprese di tecnologie I4.0” discuterà Antonio Romeo, responsabile tecnico progetto PID Unioncamere Roma. Sono stati programmati gli interventi dei rappresentanti accreditati dal Ministero dello Sviluppo Economico di Digital Innovation Hub e di EDI Ecosistema Digitale per l'Innovazione. È previsto un dibattito e lo spazio ad eventuali quesiti dei rappresentanti di imprese, associazioni di categoria e consulenti aziendali interessati.